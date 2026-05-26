Avellino assoluzione piena per la donna accusata di rissa nel 2019

Notizia in breve

Il Tribunale di Avellino ha assolto con formula piena una donna accusata di aver partecipato a una rissa avvenuta nel novembre 2019 in un bar di Piazza d'Armi. La vicenda riguardava anche lesioni personali aggravate e minacce. La sentenza ha riconosciuto l’innocenza della donna, che era imputata per reati legati a quella colluttazione. La decisione è stata comunicata dopo il processo.