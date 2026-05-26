Avellino assoluzione piena per la donna accusata di rissa nel 2019

Da avellinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Avellino ha assolto con formula piena una donna accusata di aver partecipato a una rissa avvenuta nel novembre 2019 in un bar di Piazza d'Armi. La vicenda riguardava anche lesioni personali aggravate e minacce. La sentenza ha riconosciuto l’innocenza della donna, che era imputata per reati legati a quella colluttazione. La decisione è stata comunicata dopo il processo.

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Il Tribunale di Avellino ha assolto con formula piena una donna imputata per rissa aggravata, lesioni personali aggravate e minacce, a seguito di una violenta colluttazione avvenuta nel novembre del 2019 all'interno e all'esterno di un bar di Piazza d'Armi, nel capoluogo irpino.La sentenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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