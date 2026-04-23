Nella giornata di ieri, in piazza Kennedy ad Avellino, si è verificata una rissa tra due donne di nazionalità nigeriana. Durante l’alterco, una delle donne è stata colpita con un oggetto contundente e ha riportato ferite che hanno richiesto un trasporto in ospedale. Dopo aver ricevuto le cure, è stata dimessa. La polizia sta conducendo accertamenti sull’accaduto.

? Cosa sapere Rissa tra due donne nigeriane a Piazza Kennedy ad Avellino nel pomeriggio di ieri.. Una donna ferita da un oggetto contundente viene trasportata in ospedale e poi dimessa.. Piazza Kennedy, Avellino: una Volante della Questura è intervenuta nel pomeriggio di ieri per sedare una violenta rissa tra due donne di origini nigeriane, finita con un ferito trasportato in ospedale dopo essere stato colpito da un oggetto contundente. Il clima si è surriscaldato improvvisamente tra i passanti della piazza, trasformando un normale pomeriggio in uno scontro fisico brutale. Le dinamiche che hanno scatenato l’aggressione a morsi e colpi di bastone rimangono ancora ignote, non essendoci spiegazioni chiare sulle motivazioni del conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, rissa brutale in piazza: morsi e bastonate feriscono una donna

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