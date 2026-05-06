Avellino assoluzione piena per simulazione di reato | il fatto non sussiste

A Avellino si è concluso con un’assoluzione piena il procedimento penale riguardante un’accusa di simulazione di reato. La corte ha stabilito che “il fatto non sussiste”, eliminando così ogni responsabilità per l’imputato. La decisione è stata pronunciata oggi, chiudendo definitivamente il caso giudiziario relativo a questa vicenda.

Ad Avellino, oggi, si chiude un procedimento penale con una sentenza di assoluzione piena: “il fatto non sussiste”.La decisione è del giudice monocratico Lorenzo Corona. L’imputato è difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero.Le origini del processo: la denuncia di un furto mai avvenutoIl processo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Bari: assoluzione per 37enne, il fatto non sussisteNel pomeriggio del 3 giugno 2023, nel cuore pulsante di Bari, si è consumato un episodio che avrebbe dovuto segnare la vita di un cittadino barese di... Caso favoreggiamento pedofilia, Ripepi assolto con formula piena: "Il fatto non sussiste"L'accusa ipotizzava che il consigliere avesse convinto una madre a non denunciare presunti abusi subiti dalla figlia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Estorsione aggravata, la corte d'appello di Napoli ribalta la sentenza: assolti i tre imputati; Avellino, accusato di violazione di domicilio: assolto con formula piena; Assolto: chiuso l'incubo giudiziario per il quarantaseienne di Napoli; Assegno dimenticato, processo evitabile: la giustizia fa un passo indietro. Assolto: chiuso l'incubo giudiziario per il quarantaseienne di NapoliFine di un incubo per D.S., quarantaseienne di Napoli, che questa mattina è stato assolto dal tribunale di Avellino per non aver commesso il fatto. In particolare l'uomo, residente da anni ad Avellino ... napolitoday.it Avellino, accusato di peculato: assolto dipendente dell’ ente provincialeSi chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto un dipendente della Provincia di Avellino, accusato di peculato per presunti utilizzi irregolari delle carte carburante dell’En ... irpiniaoggi.it Il nuovo stadio Partenio-Lombardi si conferma uno dei pilastri del programma elettorale di Laura Nargi ad Avellino. Un intervento considerato strategico per i prossimi dieci anni, capace di incidere non solo sullo sport, ma anche sullo sviluppo economico e urb - facebook.com facebook