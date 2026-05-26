Avellino arrestato 50enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni. L’arresto è avvenuto durante un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinata dalla Procura locale. L’uomo è stato fermato mentre si trovava in possesso di droga, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione fa parte di un piano di controlli sulla rete di distribuzione di sostanze illegali.

La Polizia di Stato di Avellino, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne di Avellino, per detenzione al fine di spaccio di sostanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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