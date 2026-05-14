Avellino coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti | coppia ai domiciliari
I Carabinieri della Sezione Operativa di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi irpini. La misura è stata decisa nell’ambito di un’indagine riguardante la coltivazione e il possesso di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, i due coniugi sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso reati legati alla produzione e detenzione di droga. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Avellino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di una coppia di coniugi irpini, ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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