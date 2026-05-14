Avellino coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti | coppia ai domiciliari

I Carabinieri della Sezione Operativa di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi irpini. La misura è stata decisa nell’ambito di un’indagine riguardante la coltivazione e il possesso di sostanze stupefacenti. Secondo le indagini, i due coniugi sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso reati legati alla produzione e detenzione di droga. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.

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