Detenzione e spaccio sostanze stupefacenti | sospensione licenza per attività commerciale

Il 13 marzo, la polizia di Brindisi ha notificato a un bar di Mesagne una sospensione di venti giorni della licenza. La decisione è stata presa dal questore Montaruli e riguarda questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza. L’intervento si inserisce in operazioni volte a contrastare attività di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

MESAGNE - Sospensione licenza di venti giorni per un bar di Mesagne. Nella mattinata odierna, 13 marzo, la polizia di Stato di Brindisi ha notificato il provvedimento, emesso dal questore Montaruli, adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. L'atto amministrativo scaturisce.