Il Ministero della Giustizia ha presentato al Tribunale di Benevento un progetto che prevede l’istituzione di cinque uffici di prossimità nel Sannio, con sedi a Telese Terme e Guardia Sanframondi. L’obiettivo è rendere più accessibili i servizi giudiziari ai cittadini di numerosi comuni della zona, riducendo le distanze dai principali tribunali. La proposta coinvolge anche altri territori della provincia.

Avvicinare la giustizia ai cittadini, soprattutto nei territori più distanti dai principali presidi giudiziari. Con questo obiettivo sono stati presentati al Tribunale di Benevento i nuovi Uffici di Prossimità, sportelli territoriali nati da un progetto del Ministero della Giustizia realizzato in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali.Nel Sannio e nelle aree limitrofe il servizio sarà assicurato attraverso cinque sedi, tra cui Telese Terme, Guardia Sanframondi e Foiano Valfortore, che diventeranno punti di riferimento per numerosi comuni del territorio. L’iniziativa punta a creare un collegamento diretto tra i cittadini e il sistema giudiziario, offrendo informazioni, orientamento e supporto nella presentazione di pratiche che non richiedono necessariamente l’assistenza di un avvocato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Uffici di Prossimità nel Sannio, presidio anche a Telese Terme e Guardia Sanframondi

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