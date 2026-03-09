Potenza | 85,8% di affluenza ecco i nuovi consiglieri eletti

Il 9 marzo 2026 si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza, con un’affluenza che ha raggiunto l’85,8 per cento degli aventi diritto. Sono stati eletti i nuovi consiglieri provinciali in base ai risultati delle urne. La giornata elettorale si è svolta senza particolari intoppi.

Il 9 marzo 2026 ha la conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza, con un'affluenza record che tocca l'85,8% degli aventi diritto. Su un totale di 1.190 elettori potenziali, ben 1.021 cittadini hanno esercitato il proprio diritto di voto, confermando una partecipazione civica eccezionalmente alta per questa amministrazione locale. L'esito dello spoglio ha dato vita a una nuova composizione politica che riflette le diverse correnti ideologiche presenti nel territorio lucano. I dati ufficiali indicano una distribuzione dei seggi basata sui voti ponderati ottenuti dalle varie liste concorrenti, segnando l'inizio di un nuovo mandato amministrativo.