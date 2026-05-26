Automotive piano da 1,34 miliardi | il Governo rilancia la filiera

Notizia in breve

Il governo ha annunciato un piano da 1,34 miliardi di euro destinato al settore automotive. La cifra sarà utilizzata per sostenere la filiera, con particolare attenzione alle piccole imprese della componentistica italiana. La decisione prevede investimenti e incentivi per rafforzare le aziende che producono parti e componenti. Restano da capire come questi fondi influenzeranno le attività e la competitività delle imprese più piccole del settore.