Confindustria | Moda made in Italy piano da 4 miliardi per rilanciare la filiera

Alla Camera dei Deputati sono state presentate le linee guida del nuovo Piano industriale per il Sistema Moda Italia, elaborato da Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda. Il progetto prevede un investimento complessivo di 4 miliardi di euro destinato a sostenere la filiera della moda made in Italy. L’obiettivo è rilanciare il settore e favorire lo sviluppo delle imprese coinvolte.

Presentate alla Camera dei Deputati le Linee guida del Piano industriale per il Sistema Moda Italia elaborate da Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda. L’iniziativa si è svolta nell’ambito dell’evento “L’impatto delle crisi globali sul Made in Italy. Prospettive e interventi per il comparto della moda”, alla presenza del ministro Adolfo Urso e con l’introduzione dell’onorevole Fabio Pietrella. Il Piano, hanno spiegato i promotori, si inserisce nel solco del Libro Bianco “Made in Italy 2030” e punta a rafforzare un comparto strategico per l’economia nazionale, attraverso una maggiore integrazione tra imprese, distretti e istituzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il Piano strategico di Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda è in sintonia con quanto abbiamo delineato nel Libro Bianco “Made in Italy 2030”, che riconosce la necessità di consolidare il sistema della moda italiana, valorizzando il nostro patrimo x.com