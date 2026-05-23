Automotive sbloccati 1,3 miliardi per la nuova filiera italiana

Il governo ha sbloccato 1,3 miliardi di euro per sostenere la nuova filiera italiana dell’automotive. Le piccole e medie imprese potranno accedere ai fondi tramite i nuovi Mini Contratti di sviluppo, che richiedono il rispetto di specifici criteri. Rimangono aperte le questioni su come le aziende italiane, in particolare le PMI, potranno affrontare la crescente concorrenza dei produttori asiatici. Le modalità di accesso e i requisiti per i finanziamenti sono ancora da definire.

? Domande chiave Come potranno le PMI affrontare la concorrenza dei produttori asiatici?. Quali criteri serviranno per accedere ai nuovi Mini Contratti di sviluppo?. Perché il governo ha deciso di concentrare il 70% dei fondi sulla ricerca?. Quando verranno reintegrati i fondi per il settore dell'autotrasporto?.? In Breve Oltre il 70% del budget finanzierà accordi per l'innovazione e mini contratti per PMI.. Risorse si integrano con i 9,8 miliardi del Piano Transizione 5.0.. A luglio rientreranno i 251 milioni per il supporto all'autotrasporto e caro carburanti.. Gestione concertata tra Mimit, MEF, Mase e Mit per integrare mobilità e infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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