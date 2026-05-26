Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Roberto Veneruso Direzione service di Autouno Group

Notizia in breve

Automotive Dealer Day 2026 si è concentrato sull’evoluzione del settore automotive, con approfondimenti su innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, pronti a discutere le tendenze future e le nuove sfide. Tra i partecipanti, anche il responsabile del servizio di un gruppo di concessionari ha condiviso le proprie opinioni sui cambiamenti in atto e sulle modalità di adattamento alle nuove dinamiche di mercato.