Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Alessio Giaccone Responsabile Marketing di Biauto Group

L’Automotive Dealer Day 2026 si è concentrato sui cambiamenti nel settore automotive, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione e alle strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Durante l’evento, è stato presentato il punto di vista di Alessio Giaccone, Responsabile Marketing di Biauto Group, che ha condiviso approfondimenti sulla direzione futura del mercato. L’incontro ha visto la partecipazione di professionisti del settore, tutti impegnati a discutere le sfide e le opportunità legate all’evoluzione del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui