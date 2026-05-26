Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Paolo Daniele Cirelli Fondatore Cirelli Motor Company

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'Automotive Dealer Day 2026, il fondatore di Cirelli Motor Company ha parlato di come il settore stia adottando nuove tecnologie e strategie di comunicazione più rivolte al cliente. La conferenza ha riunito professionisti del settore per discutere di innovazione e digitalizzazione nel mercato automotive. Sono stati presentati esempi pratici di come le aziende stanno modificando approcci e strumenti per rispondere alle nuove esigenze del pubblico.

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