Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Paolo Daniele Cirelli Fondatore Cirelli Motor Company

Notizia in breve

All'Automotive Dealer Day 2026, il fondatore di Cirelli Motor Company ha parlato di come il settore stia adottando nuove tecnologie e strategie di comunicazione più rivolte al cliente. La conferenza ha riunito professionisti del settore per discutere di innovazione e digitalizzazione nel mercato automotive. Sono stati presentati esempi pratici di come le aziende stanno modificando approcci e strumenti per rispondere alle nuove esigenze del pubblico.