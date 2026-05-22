Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Daniele Fiore Direttore Marketing di Gruppo Autoscala
All’Automotive Dealer Day 2026, il Direttore Marketing di un importante gruppo di concessionarie ha parlato di come il settore stia attraversando un periodo di cambiamenti. L’evento ha riunito professionisti per discutere di innovazioni tecnologiche, strumenti digitali e nuove strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Sono stati affrontati temi legati all’evoluzione del mercato e alle sfide legate alla digitalizzazione, offrendo uno spazio di confronto tra operatori del settore.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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