Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Francesco Cremonesi Head of Marketing e PR di Great Wall Motor Italia
All’Automotive Dealer Day 2026, Francesco Cremonesi, Head of Marketing e PR di Great Wall Motor Italia, ha parlato di come il settore stia evolvendo verso l’innovazione e la digitalizzazione. Ha sottolineato l’importanza di strategie di comunicazione sempre più focalizzate sul cliente. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere le sfide e le tendenze future nell’automotive.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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