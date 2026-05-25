Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Francesco Cremonesi Head of Marketing e PR di Great Wall Motor Italia

Notizia in breve

All’Automotive Dealer Day 2026, Francesco Cremonesi, Head of Marketing e PR di Great Wall Motor Italia, ha parlato di come il settore stia evolvendo verso l’innovazione e la digitalizzazione. Ha sottolineato l’importanza di strategie di comunicazione sempre più focalizzate sul cliente. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere le sfide e le tendenze future nell’automotive.