Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Nicola Maldarizzi Co Amministratore delegato di Maldarizzi Automotive

All’Automotive Dealer Day 2026, il co-amministratore delegato di Maldarizzi Automotive ha parlato di come il settore stia cambiando. Ha sottolineato l’importanza di innovazione e digitalizzazione, con strategie di comunicazione sempre più rivolte al cliente. L’evento ha riunito professionisti e aziende per discutere di queste tematiche, evidenziando le tendenze emergenti e le sfide del mercato automotive.

Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI

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