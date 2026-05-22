Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Lorenzo Carlini Direttore Marketing di Rossi Automotive

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio del 2026, si è tenuto l’Automotive Dealer Day, un evento che ha visto la partecipazione di professionisti del settore e aziende del comparto. Durante la giornata, sono stati discussi temi legati all’innovazione digitale e alle strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Tra i relatori, il Direttore Marketing di una concessionaria ha condiviso il suo punto di vista sull’evoluzione del settore, evidenziando le sfide e le opportunità legate alle nuove frontiere della digitalizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI

Video Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI

Sullo stesso argomento

Automotive Dealer Day 2026: il punto di vista di Daniele Fiore, Direttore Marketing di Gruppo AutoscalaUn’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più...

Automotive Dealer Day 2026: il punto di vista di Alessio Giaccone, Responsabile Marketing di Biauto GroupUn’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più...

automotive dealer day automotive dealer day 2026Automotive Dealer Day, anche le flotte protagonista all’edizione 2026Si è conclusa la 24esima edizione dell’Automotive Dealer Day – House of Mobility, l’evento organizzato da Quintegia che riunisce dealer, case auto, aziende della filiera e personalità innovatrici in a ... fleetmagazine.com

automotive dealer day automotive dealer day 2026Automotive Dealer Day 2026, perché le flotte aziendali sono diventate centrali per il settore autoAll’Automotive Dealer Day 2026 cresce il focus sulle flotte aziendali tra elettrificazione, noleggio e welfare aziendale. missionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web