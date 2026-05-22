Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Lorenzo Carlini Direttore Marketing di Rossi Automotive

All’inizio del 2026, si è tenuto l’Automotive Dealer Day, un evento che ha visto la partecipazione di professionisti del settore e aziende del comparto. Durante la giornata, sono stati discussi temi legati all’innovazione digitale e alle strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Tra i relatori, il Direttore Marketing di una concessionaria ha condiviso il suo punto di vista sull’evoluzione del settore, evidenziando le sfide e le opportunità legate alle nuove frontiere della digitalizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui