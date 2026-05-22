Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Lorenzo Carlini Direttore Marketing di Rossi Automotive
All’inizio del 2026, si è tenuto l’Automotive Dealer Day, un evento che ha visto la partecipazione di professionisti del settore e aziende del comparto. Durante la giornata, sono stati discussi temi legati all’innovazione digitale e alle strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Tra i relatori, il Direttore Marketing di una concessionaria ha condiviso il suo punto di vista sull’evoluzione del settore, evidenziando le sfide e le opportunità legate alle nuove frontiere della digitalizzazione.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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