Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Marco Siri Direttore commerciale Resicar spa
Automotive Dealer Day 2026 si è concentrato sull’evoluzione del settore automotive, con particolare attenzione a innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. Marco Siri, direttore commerciale di Resicar spa, ha partecipato all’evento, che ha offerto uno spazio di confronto tra operatori del settore. L’incontro ha evidenziato come le aziende stiano adattando le proprie strategie per rispondere alle nuove esigenze del mercato.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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