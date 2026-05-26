Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Marco Siri Direttore commerciale Resicar spa

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Automotive Dealer Day 2026 si è concentrato sull’evoluzione del settore automotive, con particolare attenzione a innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. Marco Siri, direttore commerciale di Resicar spa, ha partecipato all’evento, che ha offerto uno spazio di confronto tra operatori del settore. L’incontro ha evidenziato come le aziende stiano adattando le proprie strategie per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

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