Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Diego Tumino Responsabile Commerciale di Sergio Tumino Spa

Durante l'Automotive Dealer Day 2026, è stato presentato il punto di vista di un responsabile commerciale di una società del settore automobilistico. L’evento ha riunito professionisti e aziende per discutere delle novità nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione. Sono stati approfonditi anche gli approcci alle strategie di comunicazione, con un focus particolare sulle modalità di interazione con i clienti. La giornata ha visto confronti tra diversi attori del settore, senza interventi di figure pubbliche o enti pubblici.

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