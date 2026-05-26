Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Juri Gabellini Amministratore concessionaria Augusto Gabellini Srl
Automotive Dealer Day 2026 si presenta come un evento dedicato all’analisi delle tendenze nel settore automotive, con un focus su innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. Juri Gabellini, amministratore di una concessionaria, ha sottolineato l’importanza di confrontarsi su questi temi per adattarsi ai cambiamenti del mercato. L’appuntamento si rivolge a professionisti e aziende del settore, offrendo uno spazio di discussione e aggiornamento sulle evoluzioni in corso.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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