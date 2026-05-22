Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Domenico Rispoli Responsabile Marketing di Auto Scala Srl

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Automotive Dealer Day 2026 si presenta come un evento dedicato ai professionisti del settore automotive, focalizzato sui cambiamenti in atto. Tra i temi trattati ci sono l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e le strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Il meeting offre uno spazio per confrontarsi sulle nuove tendenze e sulle sfide che le aziende devono affrontare per adattarsi alle evoluzioni del mercato. La partecipazione di esperti e rappresentanti del settore permette di approfondire questi aspetti in modo diretto e pratico.

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