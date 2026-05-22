Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Domenico Rispoli Responsabile Marketing di Auto Scala Srl

Automotive Dealer Day 2026 si presenta come un evento dedicato ai professionisti del settore automotive, focalizzato sui cambiamenti in atto. Tra i temi trattati ci sono l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e le strategie di comunicazione rivolte ai clienti. Il meeting offre uno spazio per confrontarsi sulle nuove tendenze e sulle sfide che le aziende devono affrontare per adattarsi alle evoluzioni del mercato. La partecipazione di esperti e rappresentanti del settore permette di approfondire questi aspetti in modo diretto e pratico.

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