Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Domenico Rispoli Direttore Marketing di Auto Scala Srl

L’Automotive Dealer Day 2026 si è svolto come un momento di confronto tra operatori del settore automotive, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della digitalizzazione e delle strategie di comunicazione rivolte al cliente. Durante l’evento, sono stati presentati vari interventi e discussioni che hanno coinvolto esperti e rappresentanti delle aziende, evidenziando le tendenze e le sfide più recenti. Tra i partecipanti, il Direttore Marketing di una nota concessionaria ha condiviso il suo punto di vista sulle evoluzioni in atto nel mercato.

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