Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Davide Di Martino General manager di Comer Sud

Notizia in breve

Automotive Dealer Day 2026 si è concentrato sull’evoluzione del settore automotive, con focus su innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. Davide Di Martino, general manager di Comer Sud, ha condiviso il suo punto di vista sull’evento, evidenziando l’importanza di adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove tecnologie. La manifestazione ha riunito operatori del settore per discutere le tendenze e le sfide future.