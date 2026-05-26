Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Davide Di Martino General manager di Comer Sud
Automotive Dealer Day 2026 si è concentrato sull’evoluzione del settore automotive, con focus su innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione rivolte al cliente. Davide Di Martino, general manager di Comer Sud, ha condiviso il suo punto di vista sull’evento, evidenziando l’importanza di adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove tecnologie. La manifestazione ha riunito operatori del settore per discutere le tendenze e le sfide future.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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