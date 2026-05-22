Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Roberto Santo Brand Manager di Gruppo Nini Car

Durante l'Automotive Dealer Day 2026, il Brand Manager di un importante gruppo del settore ha condiviso la sua prospettiva sulla crescita del mercato automobilistico. L'evento ha approfondito temi come l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle vendite e le strategie di comunicazione rivolte ai clienti. La giornata ha visto interventi di professionisti del settore che hanno presentato iniziative e tendenze in atto, offrendo una panoramica delle sfide e delle opportunità future per il settore automotive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui