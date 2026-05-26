Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Daniela Frenna Marketing manager di Meridiano Spa

Durante l’Automotive Dealer Day 2026, il marketing manager di Meridiano Spa ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore automotive. Ha evidenziato come le strategie di comunicazione siano sempre più focalizzate sul cliente, indicando un cambio di passo nelle pratiche di mercato. L’evento ha offerto un’occasione di confronto tra professionisti per analizzare le nuove tendenze e le sfide future del settore.

Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it

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