Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Cristiano Cesarano Marketing Manager Napoli e Caserta di A&C Motors

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’Automotive Dealer Day 2026, il Marketing Manager di A&C Motors per Napoli e Caserta ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle nuove tecnologie e alle strategie di comunicazione incentrate sul cliente. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere di innovazione e digitalizzazione, evidenziando come queste tendenze stiano influenzando le attività di vendita e il rapporto con gli acquirenti nel mercato automotive.

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