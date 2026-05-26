Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Cristiano Cesarano Marketing Manager Napoli e Caserta di A&C Motors
Durante l’Automotive Dealer Day 2026, il Marketing Manager di A&C Motors per Napoli e Caserta ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle nuove tecnologie e alle strategie di comunicazione incentrate sul cliente. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere di innovazione e digitalizzazione, evidenziando come queste tendenze stiano influenzando le attività di vendita e il rapporto con gli acquirenti nel mercato automotive.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Today.it
Dealers are PANICKING as the Car Market RESETS!
Notizie e thread social correlati
Automotive Dealer Day 2026: il punto di vista di Lorenzo Carlini, Direttore Marketing di Rossi AutomotiveAll’inizio del 2026, si è tenuto l’Automotive Dealer Day, un evento che ha visto la partecipazione di professionisti del settore e aziende del...
Automotive Dealer Day 2026: il punto di vista di Daniele Fiore, Direttore Marketing di Gruppo AutoscalaAll’Automotive Dealer Day 2026, il Direttore Marketing di un importante gruppo di concessionarie ha parlato di come il settore stia attraversando un...
Temi più discussi: Automotive Dealer Day 2026, al via oggi a Verona: il programma e le novità; Confartigianato Carrozzieri all’Automotive Dealer Day 2026: il futuro tra digitalizzazione e tutela della categoria; Automotive Dealer Day 2026; Automotive Dealer Day 2026: BMW premiata come la Casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei dealer in Italia. MINI si è classificata al quarto posto assoluto.
Guarda la seconda parte del video di ANSA sui momenti salienti del talk che si è tenuto il 20 maggio all’Automotive Dealer Day 2026 presso il nostro stand. Con i nostri ospiti abbiamo affrontato il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale nei settori automotiv facebook
Changan, all'Automotive Dealer Day 2026 con un nuovo modello per l'Europa x.com
Keyloop spinge sull’AI: così Fusion vuole ridisegnare il customer journey automotiveDopo l’acquisizione di Motortech.ai, Keyloop porta all'Automotive Dealer Day 2026 le nuove soluzioni di AI applicate alla piattaforma Fusion. missionline.it
Dal 19 al 21 maggio a Verona la 24ª edizione di Automotive Dealer Day: brand, flotte aziendali, AI e geopolitica al centroAutomotive Dealer Day 2026 torna a Veronafiere dal 19 al 21 maggio con il tema Lead with Your Brand. Scopri i temi, i relatori e come accreditarsi all'evento ... it.motor1.com