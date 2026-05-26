Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Cristiano Cesarano Marketing Manager Napoli e Caserta di A&C Motors

Notizia in breve

Durante l’Automotive Dealer Day 2026, il Marketing Manager di A&C Motors per Napoli e Caserta ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle nuove tecnologie e alle strategie di comunicazione incentrate sul cliente. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere di innovazione e digitalizzazione, evidenziando come queste tendenze stiano influenzando le attività di vendita e il rapporto con gli acquirenti nel mercato automotive.