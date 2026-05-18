Un uomo ha investito un gruppo di persone con un’auto in un’area pubblica di Modena. Dopo l’incidente, ha chiesto di ricevere una Bibbia e di parlare con un sacerdote. Durante il colloquio successivo, ha affermato di aver saputo che sarebbe morto. La polizia ha arrestato l’uomo e sta indagando sulle sue motivazioni. Le persone coinvolte sono state portate in ospedale per le cure necessarie, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Il legale di Salim El Koudri chiederà una perizia psichiatrica per il 31enne che sabato 16 maggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena, ferendo gravemente diverse persone. Dopo averlo incontrato in carcere, l’avvocato Fausto Gianelli lo descrive come un uomo “non lucido“, che non sa spiegare quanto accaduto e risponde a monosillabi. “Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.”: questa l’unica frase di senso compiuto che El Koudri avrebbe riferito al suo avvocato. Il 31enne avrebbe chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. Intanto è stata rinviata a domani l’udienza di convalida del fermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto su folla a Modena, Salim El Koudri chiede la Bibbia e di parlare con un prete: "Sapevo che sarei morto"

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Auto sulla folla a Modena: Salim El Koudri voleva fare una strage

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