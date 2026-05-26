Auto senza assicurazione lasciate in un' area pubblica | sanzioni e sequestri a Capaccio

Notizia in breve

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha sequestrato e rimosso forzatamente diverse auto lasciate in un’area pubblica senza assicurazione. Gli interventi sono stati effettuati ieri, con il sequestro delle vetture prive di copertura obbligatoria. Le auto sono state rimosse e portate in depositi autorizzati. Sono state applicate sanzioni amministrative ai proprietari dei mezzi, in conformità alle normative vigenti.