Auto senza assicurazione lasciate in un' area pubblica | sanzioni e sequestri a Capaccio
La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha sequestrato e rimosso forzatamente diverse auto lasciate in un’area pubblica senza assicurazione. Gli interventi sono stati effettuati ieri, con il sequestro delle vetture prive di copertura obbligatoria. Le auto sono state rimosse e portate in depositi autorizzati. Sono state applicate sanzioni amministrative ai proprietari dei mezzi, in conformità alle normative vigenti.
In azione, la Polizia Municipale di Capaccio Paestum, ieri, quando sono scattati il sequestro e la rimozione forzata di diverse auto sprovviste della copertura assicurativa. I veicoli da tempo risultavano in sosta su un’area di parcheggio pubblico, in località Laura.Per quattro veicoli, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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