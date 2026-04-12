In giro con moto senza assicurazione e un' auto sotto fermo due sanzioni

Nelle ultime settimane, la Polizia Locale Intercomunale Bassa Val Trebbia ha intensificato i controlli sulla strada. Durante le verifiche sono state riscontrate due infrazioni: un veicolo non assicurato e un'auto sotto fermo amministrativo. I controlli si svolgono nei comuni di Rivergaro, Gossolengo, Gragnano e Calendasco, sotto la direzione del comandante Paolo Costa.

Controlli della Polizia Locale Intercomunale Bassa Val TrebbiaProseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale Intercomunale Bassa Val Trebbia, che comprende i comuni di Rivergaro, Gossolengo, Gragnano e Calendasco, sotto il coordinamento del comandante Paolo Costa.Durante un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it In giro senza assicurazione. Guida nonostante il fermoÈ stato sorpreso a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa e condotta senza aver ottenuto la patente di guida. Fermato a un posto di blocco in moto: era senza assicurazione e con due coltelliSono 120 le persone identificate a Latina nel corso dell'ultimo servizio Alto impatto realizzato in città.