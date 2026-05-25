Auto esposte per strada senza assicurazione | sequestri e sanzioni per oltre 4.000 euro

Quattro veicoli sono stati sequestrati per aver circolato senza assicurazione, con sanzioni superiori a 4.000 euro. Due di queste auto avevano anche cartelli pubblicitari per la promozione e vendita.

LATIANO – Quattro auto “esposte” per strada senza assicurazione, due di queste con cartelli pubblicitari per la promozione e vendita. Una concessionaria di Latiano è stata multata dai carabinieri per commercio abusivo su pubblica via e mancanza di copertura assicurativa. I controlli sono stati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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