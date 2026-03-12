Come difendersi dall’inflazione con il noleggio auto a lungo termine

L’aumento dei costi di gestione delle auto spinge sempre più persone a considerare il noleggio a lungo termine come alternativa. Questo metodo permette di avere un veicolo senza le spese legate alla proprietà, come manutenzione e assicurazione, e sta diventando una soluzione concreta per contrastare l’inflazione nel settore automobilistico. La tendenza si sta diffondendo tra chi cerca praticità e convenienza.

Guardiamo in faccia la realtà: il vecchio modello di possesso dell’auto sta scricchiolando. Non per una questione ideologica, ma puramente matematica. Se fino a qualche anno fa acquistare una vettura era considerato un passaggio obbligato, quasi un rito di passaggio verso la stabilità adulta, oggi il contesto economico del biennio 20262027 suggerisce una prudenza diversa. L’inflazione non è più solo una voce del telegiornale, ma una presenza costante che erode il potere d’acquisto delle famiglie, e in questo scenario, immobilizzare capitali in un bene che perde valore nel momento stesso in cui tocca l’asfalto è una mossa che richiede una profonda revisione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

