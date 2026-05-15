Noleggio a lungo e breve termine a Udine i nomi da conoscere per dire addio all' auto di proprietà

Da udinetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine, il mercato del noleggio a lungo e breve termine sta crescendo, offrendo alternative all'acquisto di un’auto di proprietà. Negli ultimi anni, i costi di acquisto e manutenzione di un veicolo sono aumentati, spingendo molte persone a cercare soluzioni diverse. Diversi operatori locali propongono servizi di noleggio, che permettono di utilizzare un’auto senza doverla acquistare, spesso con tariffe competitive e senza le spese legate alla gestione diretta del veicolo.

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Auto, quanto mi costi. Negli ultimi anni comprare e mantenere un’automobile è diventato sempre più caro, costringendo molti a ripensare se possedere un veicolo di proprietà sia necessario e conveniente. Anche una citycar sfiora i 20 mila euro e, una volta firmato il passaggio di proprietà, la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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