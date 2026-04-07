Incidente in tangenziale a Milano | oltre 7 chilometri di coda traffico paralizzato

Pomeriggio difficile sulla Tangenziale Ovest di Milano, dove poco dopo le 15 di martedì si è verificato un incidente che ha bloccato la circolazione in direzione Nord. La collisione ha causato code che hanno superato i sette chilometri, creando lunghe attese e disagi per gli automobilisti in transito. La tratta interessata si estende per diversi chilometri, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normalità.

Lo scontro si è verificato all'altezza del chilometro 29.5, nel tratto compreso tra l'uscita 7b RozzanoMissaglia e l'uscita 7 SS 35 PaviaTicinese Pomeriggio di passione per gli automobilisti sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50). Poco dopo le 15 di martedì, un violento incidente ha paralizzato la circolazione in direzione Nord, provocando code che hanno superato i sette chilometri di lunghezza. Lo scontro si è verificato all'altezza del chilometro 29.5, nel tratto compreso tra l'uscita 7b RozzanoMissaglia e l'uscita 7 SS 35 PaviaTicinese. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto sulle quali viaggiavano tre donne di 20, 29 e 70 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì.

Disastro in autostrada, schianto mortale: oltre 7 chilometri di coda. Traffico paralizzatoSchianto in autostrada, c’è un vittima: 7 chilometri di coda Una mattinata iniziata come tante altre si è trasformata improvvisamente in un incubo...

Temi più discussi: Incidente in tangenziale a Torino: tre auto coinvolte, quattro feriti lievi; Tangenziale sud: incidente tra via Montanara e strada Farnese, traffico in tilt; L'auto contromano in tangenziale, poi lo schianto frontale: traffico nel caos e chilometri di coda; Incidente sulla Tangenziale ovest: sei persone coinvolte e due feriti trasportati al Santa Rosa.

Incidente in tangenziale a Collegno: tre auto coinvolteIncidente nella tarda mattinata di lunedì 6 aprile sulla tangenziale nord di Torino, all’altezza di Collegno, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha provocato pesanti ... giornalelavoce.it

Auto ribaltata in autostrada, incidente in tangenziale e non solo: Pasquetta di code attorno a MilanoMattinata critica per chi viaggia: soccorsi in azione tra San Zenone e Assago, traffico bloccato e lunghi incolonnamenti ... milanotoday.it

Incidente mortale sul lavoro nella mattinata a Pasian di Prato, nella frazione di Passons, dove un operaio ha perso la vita all’interno di un’azienda. La tragedia si è verificata alla Distilleria Durbino Friulia. Secondo le prime informazioni, il dipendente, classe 19 - facebook.com facebook

Incidente a Ceprano: schianto in moto, morto Luca Lottici, 58 anni. E nel reatino auto contro il guardrail: muore un 28enne x.com