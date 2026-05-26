auto di lusso smantellate stop alle razzie

Auto di lusso, tra cui BMW, Mercedes e Audi, vengono prese di mira e smantellate. I ladri rubano parti di carrozzeria e componenti meccaniche di alto valore, spesso lasciando i veicoli completamente smantellati. Le operazioni si svolgono in modo sistematico e ripetuto, con l’obiettivo di sottrarre pezzi di ricambio costosi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per contrastare queste attività.

Il copione è sempre lo stesso: vengono adocchiate auto di grossa cilindrata e di valore, come Bmw, Mercedes e Audi, che vengono completamente smantellate e i costosi pezzi di carrozzeria e parti meccaniche rubati. Succede nei parcheggi dell’aeroporto “ Il Caravaggio “ di Orio al Serio, il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, dove l’allarme per questo sequel di furti notturni, con danni sulle vetture fino a 35mila euro, è scattato da qualche giorno, tanto che Sacbo, la società di gestione dell’hub, ha deciso di adottare un servizio di sorveglianza notturno in tutta l’area di sosta, affidato ad un istituto di vigilanza privata. "Sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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