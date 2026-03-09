Agrigento | arrestato il ladro fine alle razzie ai

A Agrigento un giovane è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di rubare ai distributori automatici. L'operazione ha portato all'arresto e ha concluso un periodo di preoccupazione legato alle continue razzie nella zona. La polizia ha intercettato l'individuo mentre compiva il furto, portando così a un nuovo episodio di contrasto alla criminalità locale.

L’arresto in flagranza di reato del giovane responsabile delle razzie ai distributori automatici ha segnato la fine di un periodo di allarme sociale ad Agrigento. L’intervento rapido della sezione Volanti, avvenuto il 15 febbraio scorso presso una palestra, ha immediatamente fermato l’ondata di furti che aveva colpito scuole e uffici pubblici. Da quasi un mese non si registrano più episodi di scasso o svuotamento dei macchinari venditori di snack e bevande. La Questura sta ancora valutando se lo stesso autore sia stato coinvolto nella serie precedente di reati, ma l’effetto deterrente dell’azione poliziesca è risultato immediato ed efficace sul territorio cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: arrestato il ladro, fine alle razzie ai Articoli correlati Leggi anche: Monza, tassista rapinato da un cliente 18enne: a fine corsa spunta il coltello, ladro arrestato Il furto, poi l'inseguimento nella notte: ladro arrestato, caccia ai compliciIl furto, poi l'inseguimento nella notte, una folle corsa dalle Marche all'Umbria terminata con un incidente a Eggi, vicino Spoleto. Contenuti e approfondimenti su Agrigento arrestato il ladro fine alle... Discussioni sull' argomento Trova un ladro dentro la sua auto intento a smontare pezzi (e lo fa arrestare); Torino, il residente filma dal balcone un furto e chiama i carabinieri: trolley rubato, ladro arrestato; Il furto, poi l'inseguimento nella notte: ladro arrestato, caccia ai complici; Ladro in casa, la proprietaria terrorizzata dà l'allarme: lui si lancia in giardino. Colpo nella notte in una gioielleria dell’Agrigentino: ladri in fuga, indagini in corsoCarabinieri di Palermo arrestano ventenne Carabinieri di Palermo arrestano ventenne Sono stati dei momenti di... Sono stati dei momenti di grande apprensione in queste ore a Licata, in provincia di Ag ... itacanotizie.it Cosa vedere ad Agrigento durante il mandorlo in fiore Questa festa segna l’inizio della primavera, c’è un grande risveglio animato da gruppi folk che arrivano da tutto il mondo e colorano le strade della città ! Se visiti Agrigento non ti fermare solo alla Valle - facebook.com facebook