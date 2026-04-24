Sì della Giunta a nuove aree pedonali stop alle auto davanti alle scuole e in diversi quartieri | ecco dove

La giunta comunale ha approvato l’istituzione di nuove zone pedonali in vari quartieri della città, con specifici interventi per bloccare il passaggio delle auto davanti alle scuole e in alcune aree del centro storico. Le modifiche riguardano anche la delimitazione di spazi dedicati ai pedoni per migliorare la sicurezza degli studenti e favorire la riqualificazione degli ambienti urbani. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nei prossimi giorni.

Sì alla delimitazione di nuove aree pedonali in diversi quartieri della città, con un’attenzione particolare alla sicurezza degli studenti e alla riqualificazione degli spazi urbani del centro storico. Lo ha deciso la Giunta comunale su proposta dell'assessore alla Mobilità, Maurizio Carta. Gli.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nuove isole pedonali di via Candelai e via Venezia: ecco quali sono i tratti vietati alle autoPubblicata l'ordinanza che istituisce il divieto di transito dei veicoli, ma non per tutta l'estensione delle due strade. Controlli della polizia davanti alle scuole e nei quartieri a rischio: in 7 giorni identificate 1.700 personeLa Polizia di Stato della Questura di Parma, nell’ambito dell’operazione denominata “O. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valutazione di impatto generazionale e Valutazione di impatto di genere, la Giunta approva lo schema di disegno di legge che le rende obbligatorie in leggi e regolamenti regionali; La giunta Mellone perde uno dei volti più rappresentativi: si dimette Giulia Puglia; Tradate, Forza Italia si rafforza in giunta: nuove deleghe all’assessore Vito Pipolo; Comune di Scafati, cambia la Giunta con l'ingresso di FdI: ecco i nuovi assessori. Veneto. Commissione sanità approva nuova organizzazione degli ospedali. Sì alle schede ospedaliere della GiuntaTra le novità introdotte, la classificazione di ospedali Spoke a Venezia, Chioggia e Villafranca, l’aumento di posti letto di area medica e la riduzione di quelli di area materno infantile e ... quotidianosanita.it Il Friuli Venezia Giulia cambia ancora strada. Sì della Giunta alla riforma della sanità. Si punta sull’empowerment del paziente e la collaborazione delle famiglieUna volta concluso il ciclo di incontri con i portatori d'interesse per la raccolta di eventuali suggerimenti e proposte, il ddl passerà al vaglio del Consiglio delle autonomie locali, nuovamente ... quotidianosanita.it 24/4/26.Il consigliere del gruppo misto Marco Veronese invita la giunta a dar corso alla delibera d'indirizzo del Consiglio comunale di tre mesi fa sul salario minimo di 9€ orari ai dipendenti di aziende nei contratti con Comune e SST:"atto dovuto per il rispetto d x.com POLICLINICO DI FOGGIA Da quel momento, complice anche il riassetto della Giunta regionale, le richieste sono rimaste lettera morta, lasciando i lavoratori nel limbo del precariato. #lattacco #policlinico #foggia #sanità - facebook.com facebook