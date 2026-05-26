Auto attraversa in pieno pomeriggio la strada parco a Montesilvano

Una cittadina ha segnalato un'auto che stava attraversando in pieno giorno la strada parco a Montesilvano.

Segnalata da una cittadina la presenza di un'autovettura che percorreva la strada parco a Montesilvano. La vettura è stata fotografata all'altezza del Palaroma, fra lo stupore degli utenti della strada parco e dei passeggeri della filovia in attesa dell'arrivo del mezzo alla fermata. In diverse. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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The Sky People: Six Seriously Strange UFO Encounters

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