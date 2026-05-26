Auto attraversa in pieno pomeriggio la strada parco a Montesilvano

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una cittadina ha segnalato un'auto che stava attraversando in pieno giorno la strada parco a Montesilvano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Segnalata da una cittadina la presenza di un'autovettura che percorreva la strada parco a Montesilvano. La vettura è stata fotografata all'altezza del Palaroma, fra lo stupore degli utenti della strada parco e dei passeggeri della filovia in attesa dell'arrivo del mezzo alla fermata. In diverse. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Sky People: Six Seriously Strange UFO Encounters

Video The Sky People: Six Seriously Strange UFO Encounters

Notizie e thread social correlati

Uganda, minibus investe un elefante che attraversa la strada nel Parco nazionale: 3 morti e 4 feritiNel Parco Murchiso in Uganda, un minibus ha investito un elefante mentre attraversava la strada, causando la morte di tre persone e il ferimento di...

Attraversa la strada in bicicletta, bambino investito da un'autoNella serata del 18 maggio, in via Stradona a Merlara, un bambino di sette anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in...

Argomenti più discussi: Bloccata all’auto e trascinata: anziana ferita; Investito mentre attraversa. Auto lo falcia, grave 78enne. Choc davanti al Comune; Attraversa la strada in bicicletta, bambino investito da un'auto; Ferrara, centrata da un’auto mentre attraversa sulle strisce: ferita una donna.

auto attraversa in pienoFerrara, centrata da un’auto mentre attraversa sulle strisce: ferita una donnaFerrara Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata centrata da un’auto che, fortunatamente, non viaggiava a velocità sostenuta e l’uomo alla guida della stessa è riuscito comunque a fre ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web