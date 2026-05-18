Attraversa la strada in bicicletta bambino investito da un' auto
Nella serata del 18 maggio, in via Stradona a Merlara, un bambino di sette anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta. Secondo quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Este, il bambino aveva appena iniziato a attraversare quando un veicolo che sopraggiungeva non ha potuto evitarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Momenti di paura nella serata odierna 18 maggio in via Stradona a Merlara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Este un bambino di 7 anni mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ha provato ad attraversare la strada, ma proprio in quel momento è sopraggiunta una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Bambino di 9 anni investito e ucciso mentre attraversa: era appena sceso dall'auto del papàTragedia a Bergamo, dove nel pomeriggio del 13 maggio un bambino di nove anni è stato investito da un'auto ed è morto.
Leggi anche: Attraversa la strada per prendere l'autobus, investito da un camion: grave un giovane
#Kursha, il cane-vigile che aiuta gli scolari ad attraversare la strada.... (Batumi, in Georgia) x.com
Tour de Hongrie, un cervo attraversa la strada davanti al gruppo: sfiorato l’incidente | VIDEO - Facebook facebook
Como, muore investito mentre attraversa la strada fuori dalle strisce, familiari risarciti con 510 mila euro: Colpa del pedone solo al 60%La vittima è un dentista che stava andando al lavoro. Secondo il gip si era spostato in maniera imprevedibile e non poteva essere visto da parte del conducente dell'auto. Dopo 8 anni il maxi risarci ... milano.corriere.it
Bergamo, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale bambino di 9 anniL’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 a Bergamo, in piazza Risorgimento. Il bambino era a piedi, appena sceso dalla vettura del padre. l macchina che lo ha investito arrivava dalla direzione ... milano.repubblica.it