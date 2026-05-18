Attraversa la strada in bicicletta bambino investito da un' auto

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 18 maggio, in via Stradona a Merlara, un bambino di sette anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in bicicletta. Secondo quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Este, il bambino aveva appena iniziato a attraversare quando un veicolo che sopraggiungeva non ha potuto evitarlo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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Momenti di paura nella serata odierna 18 maggio in via Stradona a Merlara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Este un bambino di 7 anni mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ha provato ad attraversare la strada, ma proprio in quel momento è sopraggiunta una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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