auto a fuoco poliziotto salva anziana svenuta

Un’auto ha urtato una palizzata e preso fuoco, mentre un poliziotto fuori servizio, tornando a casa, ha assistito all’incidente. L’agente si è avvicinato immediatamente e ha estratto una donna di 71 anni dall’abitacolo, mettendola in salvo prima che le fiamme si intensificassero. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Non ci sono altre persone coinvolte.

Ha visto l’auto schiantarsi contro una palizzata e prendere fuoco. E il poliziotto, che libero dal servizio stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, non ci ha pensato un attimo: è subito intervenuto e ha tirato fuori la donna, 71 anni, dall’abitacolo, mettendola in salvo. È successo venerdì sera sulla via Marano di Castenaso e l’agente Gianluca, assistente in servizio al VII Reparto mobile e sindacalista Fsp Polizia, ha visto l’auto condotta dalla vittima, una Fiat 600 ibrida, iniziare a sbandare fino a schianatrsi contro una staccionata. Nel violento impatto, un palo ha distrutto il parabrezza, attraversando l’abitacolo fino al portabagagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Body Camera: Officer saves elderly woman from burning home

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