fuga di monossido bambino di 4 anni al telefono col 118 salva la madre svenuta

Un bambino di quattro anni ha chiamato il 118, permettendo ai sanitari di capire che una donna era priva di sensi a causa di monossido di carbonio. Grazie alle indicazioni del bambino, i soccorritori sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvare la donna. L’episodio si è verificato in un’abitazione, dove si è riscontrata una fuga di monossido di carbonio.

Le indicazioni di un bambino di 4 anni hanno aiutato, al telefono, i sanitari a capire il pericolo che stava correndo una donna priva di sensi a causa dell’inalazione di monossido di carbonio e ad intervenire in tempo per salvarla. È accaduto in un paese del Delta del Po, nel Rodigino, dove il 118 si è attivato dopo aver ricevuto la chiamata del datore di lavoro della donna, preoccupato per non averla vista arrivare in ufficio, visto la puntualità della dipendente, e dal fatto che non rispondeva alle sue telefonate, nonostante i numerosi tentativi. I medici, quindi, hanno preso in mano la situazione e hanno telefonato al cellulare della signora e, dopo vari tentativi, sono riusciti a mettersi in contatto: ma, a sorpresa, dall’altra parte del filo non c’era un adulto, ma una voce infantile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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