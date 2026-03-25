Un bambino di quattro anni ha chiamato i soccorsi dopo aver trovato la madre svenuta nella loro abitazione a Rovigo. I sanitari sono intervenuti grazie alla telefonata del piccolo, che ha fornito indicazioni e assistenza ai paramedici al telefono. La donna, che non si era presentata al lavoro, è stata trovata in condizioni di emergenza per intossicazione da monossido di carbonio.

Un bambino di quattro anni ha salvato la vita della mamma, svenuta a causa di una perdita di monossido. È quanto accaduto ad Adria, in provincia di Rovigo. Gli operatori del Suem 118 hanno chiamato a casa della donna, il piccolo ha risposto al telefono e ha spiegato quanto accaduto, permettendo ai soccorsi di intervenire. La mamma svenuta per il monossido Il 24 marzo, ad Adria, un paese del Delta del Po della provincia di Rovigo, alla Centrale operativa del Suem 118 dell’Usl Polesana è arrivata la preoccupata telefonata di un datore di lavoro. L’uomo ha riferito di essere preoccupato per l’assenza della dipendente e per il fatto che non riuscisse a mettersi in contatto telefonico con lei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo di 4 anni salva la mamma svenuta per il monossido a Rovigo, chiama i sanitari e li aiuta al telefono

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