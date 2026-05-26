Ausl in sciopero il 29 maggio ma garantiti i servizi sanitari urgenti

Il 29 maggio è previsto uno sciopero generale nazionale che coinvolge il personale di tutti i settori pubblici e privati. L’azienda sanitaria locale di Piacenza ha comunicato che i servizi sanitari urgenti saranno comunque garantiti durante questa giornata. Non sono stati specificati dettagli sulle modalità di servizio o eventuali variazioni rispetto alle normali attività. La comunicazione riguarda l’intera giornata, senza indicazioni di sospensioni temporanee o limitazioni specifiche.

L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati per la giornata del 29 maggio. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente.L'azienda si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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