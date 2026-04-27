Il 1° maggio 2026 si svolge uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale Italiana (USI-CIT). Diversi settori sono coinvolti nella mobilitazione, con alcune attività che continueranno a garantire i servizi essenziali. La giornata rappresenta una manifestazione di protesta e di solidarietà per le lavoratrici e i lavoratori italiani. La mobilitazione si inserisce nelle tradizioni della Festa dei Lavoratori, con un focus su temi di interesse nazionale.

Il mondo del lavoro si prepara a un 1° Maggio di mobilitazione. Per la Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici 2026, il sindacato Unione Sindacale Italiana (USI-CIT) ha proclamato lo sciopero generale nazionale di 24 ore. La mobilitazione interesserà quindi l’intera giornata.A differenza di manifestazioni puramente celebrative, la protesta del 1° maggio si annuncia come un blocco quasi totale delle attività in diversi comparti. La mobilitazione coinvolgerà tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato. Vediamo cosa c’è da sapere per gestire eventuali disagi. Sciopero 1° maggio: i settori coinvolti. Lo sciopero ha un carattere definito “onnicomprensivo”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero generale 1° maggio 2026, settori coinvolti e servizi garantiti

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