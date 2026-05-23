Sciopero nazionale del personale Fs il 28-29 maggio | servizi garantiti e modalità di adesione
Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper sciopera il 28 e 29 maggio, con uno stop di 24 ore. Durante le fasce orarie di servizio garantito, i treni continueranno a circolare. Sono disponibili online dettagli sulle modalità di adesione e sui servizi mantenuti.
Il personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper incrocia le braccia per 24 ore, con fasce orarie di servizio garantito e informazioni dettagliate disponibili online. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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