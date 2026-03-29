iPhone 18 Pro e Pro Max | prime anticipazioni sul design e display

Negli ultimi giorni si sono diffuse nuove indiscrezioni riguardo agli imminenti modelli di iPhone 18 Pro e Pro Max, con particolare attenzione alle caratteristiche del design e del display. Le voci si concentrano sulla possibile evoluzione della Dynamic Island, la funzionalità presente sui modelli più recenti. Le anticipazioni indicano che i dettagli tecnici relativi a queste novità sono ancora in fase di sviluppo e non sono stati ufficialmente confermati.

Nelle ultime settimane, i rumor sui futuri iPhone 18 si sono intensificati, soprattutto per quanto riguarda il destino della Dynamic Island. Apple sta infatti lavorando a nuovi sensori per il Face ID da nascondere sotto il display, con l’obiettivo di rinnovare il design frontale dei suoi smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni condivise dall’insider Digital Chat Station su Weibo, gli iPhone 18 manterranno le stesse cornici degli iPhone 17 e continueranno a includere la Dynamic Island sul display. La novità principale sarà una riduzione delle dimensioni della “isola” rispetto ai modelli attuali, un cambiamento molto atteso dagli utenti. Billipop © 2026. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - iPhone 18 Pro e Pro Max: prime anticipazioni sul design e display Articoli correlati iPhone 18 Pro e Pro Max: tutto quello che sappiamo sulle nuove funzionalitàSecondo le ultime anticipazioni, Apple avrebbe deciso di posticipare alcune novità del design frontale al prossimo anno. iPhone 18 Pro e Pro Max: tutte le novità confermate prima del lancioManca ancora circa mezzo anno al debutto ufficiale, ma le indiscrezioni su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max stanno già facendo parlare di sé. iPhone 18 Pro Max Leaks 2026 – Apple’s Biggest Design Change Yet Contenuti e approfondimenti su iPhone 18 Pro e Pro Max prime... Temi più discussi: iPhone 18 Pro, Apple punta a rivoluzionare la fotocamera anche nel software; iPhone 18 Pro accoglierà 12 novità specifiche: vediamole nel dettaglio; 12 possibili novità in arrivo su iPhone 18 Pro: vale la pena aspettare?; iPhone 18 Pro, il Face ID sotto al display non funziona: la Dynamic Island resterà. La Dynamic Island è qui per restare: niente da fare per iPhone 18 ProSi torna a parlare della serie iPhone 18, in particolare della tanto chiacchierata Dynamic Island. A quanto pare l’escamotage di Apple per inserire il complesso sistema del Face ID è duro a morire: se ... gizchina.it iPhone 18 Pro promette una fotocamera straordinaria: ma il segreto è nel softwareApple punta a rendere la prossima generazione di iPhone Pro il camera phone definitivo? Ecco cosa racconta la tentata acquisizione di Lux Optics. tech.everyeye.it Raga necessito di un monitor gaming per Ps5 pro max 32 pollici, consigli - facebook.com facebook