Aumento globale dei disturbi mentali colpiti quasi 1,2 miliardi di persone

Quasi 1,2 miliardi di persone nel mondo soffrono di disturbi mentali, secondo un rapporto recente. Il dato rappresenta un aumento quasi doppio rispetto al 1990. La cifra include tutte le fasce di età e regioni, senza distinzione di genere o nazionalità. Lo studio evidenzia che la prevalenza di questi disturbi è in crescita a livello globale, senza specificare cause o fattori di rischio.

Sono circa 1,2 miliardi le persone nel mondo che soffrono di disturbi mentali, un numero quasi raddoppiato rispetto al 1990. E’ il risultato di un nuovo studio condotto dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), in collaborazione con l’University of Queensland (Australia) e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Australia Bans Social Media for Under-16s: Protection or Overreach

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