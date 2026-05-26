Aumenti stipendiali automatici se non si rinnoveranno i contratti del 30% della variazione dell’indice di inflazione Novità in arrivo

È iniziato in XI Commissione Lavoro della Camera l’esame di un disegno di legge che prevede aumenti salariali automatici. Se i contratti non verranno rinnovati, gli stipendi aumenteranno del 30% della variazione dell’indice di inflazione. La proposta riguarda la modifica delle modalità di adeguamento delle retribuzioni in relazione all’andamento dei prezzi. La discussione è in corso e non sono ancora stati definiti i dettagli finali.

Tra le misure contenute nel testo figura un meccanismo di adeguamento automatico delle buste paga nel caso in cui il rinnovo del contratto nazionale non arrivi entro dodici mesi dalla scadenza naturale. La norma prevede che, trascorso questo termine, le retribuzioni vengano incrementate in modo automatico di una quota pari al 30% della variazione dell’indice di inflazione. Secondo i dati periodicamente diffusi dal Cnel e dall’Istat, milioni di dipendenti risultano impiegati con contratti scaduti da mesi, in alcuni casi da anni, mentre l’aumento dei prezzi ha inciso sulla capacità di spesa delle famiglie. Casistica che non esclude il comparto scuola, che negli anni passati ha visto rinnovi contrattuali bloccati per lungo periodo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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