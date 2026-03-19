Al congresso Snals-Confsal di Roma, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’intenzione di chiudere rapidamente i contratti e anticipare la parte economica, con un focus sul ruolo degli accordi contrattuali come strumento per migliorare la retribuzione del personale scolastico. L’intervento ha evidenziato l’obiettivo di accelerare le trattative e affrontare le questioni legate agli aumenti salariali nel settore.

Nel suo intervento al congresso Snals-Confsal di Roma, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha posto l’accento sulla leva contrattuale come strumento per restituire centralità economica al personale scolastico, secondo quanto emerge dalla sbobinatura dell’intervento. L'articolo Contratti e aumenti stipendiali, Valditara: “chiudere rapidamente il 25-27 e anticipare la parte economica”. VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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