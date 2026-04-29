Dal primo maggio, in seguito all'entrata in vigore del decreto Lavoro, i lavoratori con un contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da oltre un anno avranno diritto a un aumento in busta paga legato all'inflazione. Questa misura riguarda milioni di dipendenti che, in assenza di rinnovo contrattuale, vedranno riconosciuti gli aumenti automaticamente, senza dover attendere nuove trattative. La norma si applica a tutti i contratti scaduti da più di dodici mesi.

Per milioni di lavoratori con il Ccnl scaduto si apre una fase nuova nella gestione dei rinnovi contrattuali: se l’accordo non viene rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza, scatterà un adeguamento automatico delle retribuzioni legato all’inflazione. È una delle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Lavoro 1° Maggio 2026, approvato il 28 aprile da governo, che interviene sui tempi delle trattative e introduce una forma di tutela economica “ponte”. Contratti scaduti e aumenti legati all'inflazione Il meccanismo si basa sull’Ipca, l’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, un indicatore utilizzato a livello europeo per misurare l’inflazione in modo comparabile tra i diversi Paesi dell’Ue.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aumenti per l'inflazione subito nello stipendio se il Ccnl non è rinnovato da 12 mesi, ecco quanto valgono. La novità del decreto Lavoro 1° maggio

Notizie correlate

Rinnovi dei contratti: aumenti decorrono dalla scadenza. Dopo 12 mesi arriva adeguamento forfettario al 50% dell’inflazione. BOZZA Dl 1° MaggioLa bozza del decreto Lavoro che il governo si appresta a varare entro il 1° maggio – e che circola in queste ore negli uffici di via Veneto – prova...

Decreto Lavoro, dal salario giusto all'aumento di stipendio per i contratti scaduti fino alle novità sulle pensioni: ecco cosa prevedeProroga dei bonus sulle assunzioni di giovani, donne e nell’area Zes, che varranno solo per chi applica il "salario giusto" (cioè quello dei...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inflazione nell’eurozona: l’aumento dei prezzi dell’energia costringerà la BCE ad alzare i tassi?; Pensioni, aumenti a gennaio per l'inflazione: assegni più alti con la rivalutazione; La guerra e l'aumento dei prezzi; Prezzi alti e stipendi fermi: quali sono le colpe di sindacati, aziende e governo | Milena Gabanelli.

Aumenti per l'inflazione subito nello stipendio se il Ccnl non è rinnovato da 12 mesi, ecco quanto valgono. La novità del decreto Lavoro 1° maggioPer milioni di lavoratori con il Ccnl scaduto si apre una fase nuova nella gestione dei rinnovi contrattuali: se l’accordo non viene rinnovato entro dodici mesi dalla ... ilmessaggero.it

Pensioni, aumenti a gennaio per l'inflazione: assegni più alti con la rivalutazioneC'è già un primo grattacapo in vista della prossima manovra. Alla stesura della legge di Bilancio mancano ancora sei mesi e già i tecnici dovranno fare i conti con ... ilmessaggero.it

Nonostante l’AI aumenti la velocità lavorativa, gran parte del tempo risparmiato viene speso in correzioni, evidenziando la necessità di un cambiamento organizzativo e formativo - facebook.com facebook

Misure devono compensare AUMENTI del prezzo del gas e NON COPRIRE costo dell'ETS (Doppio NO per la misura ETS del Dl Bollette... e NB oggi abbiamo gli stessi prezzi gas ed EE di gennaio) Preservare 'long-term investment signals' per le #rinn x.com